Horvatinčić na špici, a tu je i bivši kandidat za predsjednika: Ipak, bivše misice ukrale su show

Kao što to biva svake subote, zagrebačka špica vrvjela je brojnim poznatim licima. U pomno odabranim modnim kombinacijama mogle su se vidjeti naše nekadašnje misice Maja Cvjetković, Jelena Glišić i Ivančica Pahor, no u centru grada fotograf je uhvatio i političku, glumačku te poduzetničku kremu.

Špicom su prošetali i neke od domaćih zvijezda koje nemamo prilike često vidjeti, kao što je glumac Robert Kurbaša, brojnima poznat po ulogama u serijama "Ruža vjetrova" i "Ne daj se, Nina". Zavirite u galeriju i pogledajte brojne slavne Hrvate koji su subotnje jutro iskoristili za šetnju centrom i ispijanje kave s dragim im ljudima!

