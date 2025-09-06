KAKVE LJEPOTICE! /

Horvatinčić na špici, a tu je i bivši kandidat za predsjednika: Ipak, bivše misice ukrale su show

Foto: Marko Seper/pixsell
Ivančica Pahor, Maja Cvjetković i Jelena Glišić
1 /25
Kao što to biva svake subote, zagrebačka špica vrvjela je brojnim poznatim licima. U pomno odabranim modnim kombinacijama mogle su se vidjeti naše nekadašnje misice Maja Cvjetković, Jelena Glišić i Ivančica Pahor, no u centru grada fotograf je uhvatio i političku, glumačku te poduzetničku kremu.

Špicom su prošetali i neke od domaćih zvijezda koje nemamo prilike često vidjeti, kao što je glumac Robert Kurbaša, brojnima poznat po ulogama u serijama "Ruža vjetrova" i "Ne daj se, Nina". Zavirite u galeriju i pogledajte brojne slavne Hrvate koji su subotnje jutro iskoristili za šetnju centrom i ispijanje kave s dragim im ljudima!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski turizam i kako se nudi kita Gaćešina: Šprajc dekodirao sezonu

6.9.2025.
19:14
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
Nikola JelićJelena GlišićMaja CvjetkovićZagrebačka špicašpicaNiko Tokić KarteloOlja VoriRobert KurbasaIvančica PahorLuka BebićDragan DespotTomislav GalovicTomislav Horvatinčić
