Od minica i štiklica do lepršavih haljina i tenisica: Nema tko se nije okretao za ovim Riječankama

I dok se dani polako skraćuju, a večeri postaju sve svježije, građani Rijeke ne propuštaju iskoristiti svaki trenutak kasnog ljeta. Ovog tjedna Korzo je ponovno bio središte opuštenih šetnji, druženja i modnih izražaja - bilo da se radilo o brzoj kavi s prijateljima, sladoledu u hladu ili jednostavno uživanju u atmosferi centra grada.

Djevojke, ali i dečki, još jednom su pokazali da stil ne poznaje sezonske prijelaze. Od lepršavih haljina i sandala, do urbanih streetwear kombinacija i prvih jesenskih komada.

Tko se sve prošetao Korzom, tko je iskoristio sunčani dan za druženje u centru, i kakve su modne kombinacije privlačile poglede - zabilježio je fotograf Hrvoje Skočić.