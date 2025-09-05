Šahovnica na glavi, pola-pola zastava i klinč dva rivala! Spremni smo za šou godine

Sve je spremno za spektakularni FNC 24 event u Areni Zagreb. U petak je održana ceremonija vaganja, a uoči vaganja borci su si malo popričali.

Svjedočili smo brojnim spektakularnim prizorima, došlo je i do fizičkih obračuna. Opet su šou ukrali Francisco Croata Barrio i Vaso Bakočević. Filip Vidak se pojavio s posebnom kapom, Stipe Brčić ošišao je kosu u obliku šahovnice, a poljsko-ukrajinski borac Mikola Kazačinski došao je sa zastavom koja je pola poljska, a pola ukrajinska.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

