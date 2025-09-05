PODRŠKA VATRENOM /

Od školskih klupa do svjetskih stadiona: Josipa Perišić prati svog Ivana na svakoj utakmici

Foto: Instagram
Josipa Perišić javnosti je najpoznatija kao supruga nogometaša Ivana Perišića.
Josipa Perišić (37), supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića (36), poznata je po svojoj samozatajnosti i posvećenosti obitelji. Ivan i Josipa poznali su se još u srednjoj školi, a njihova ljubav traje dugi niz godina. Iako su oboje odrasli u Splitu, Ivanov profesionalni put odveo ih je u razne dijelove Europe. 

Civilni brak sklopili su 2012. godine, dok su se crkveno vjenčali 17. srpnja 2020. godine na Šolti, u crkvi svetog Mihovila u Grohotama. Ceremonija je održana u krugu najuže obitelji, a par danas ima sinove Leonarda i Luku te kći Manuelu

Josipa je aktivna i na Instagramu gdje broji preko 37 tisuća pratitelja s kojima dijeli trenutke iz svakodnevnog života te brojne prizore s različitih putovanja. 

 

5.9.2025.
22:42
Hot.hr
Instagram
Josipa Perišić Ivan Perišić
