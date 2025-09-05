Zaustavile poglede, dah i promet: Tri zgodne dame prošetale gradom i očarale Karlovčane

Sunčan petak u Karlovcu mnogi su iskoristili za opuštenu šetnju gradom. Posebnu pažnju privlačile su dame u laganoj odjeći, a mnoge su se odlučile i za lepršave haljine i svijetle tonove, dok su gotovo svi prolaznici nosili sunčane naočale. Pažnju su privlačili i muškarci vidno dobrog raspoloženja. Atmosfera u gradu bila je vedra i živahna, a takve prizore zabilježio je upravo Kaportal!