Bili smo na Burger Festivalu, istražili cijene i klopu: Iznenadit će vas što je oduševilo posjetitelje

Na Trgu dr. Franje Tuđmana 4. rujna otvoren je deseti po redu Burger Festival Zagreb, a mi nismo mogli propustiti priliku da budemo ondje i istražimo bogatu ponudu. Festival je ponudio raznolike burger varijante, sendviče, šiš ćevape, krumpiriće i deserte, a iako nije bilo vegetarijanskih opcija, mesni burgeri i inovativni okusi su nas oduševili.

Među specijalitetima, najviše nas je zabavio UFO burger u obliku letećeg tanjura – novitet koji je izazvao mnogo pažnje. Nama je bio zaista zabavan i ukusan, a cijela ideja oko njega bila je originalna. Također, burger iz kućice Mason koji su pripremili za nadolazeće svjetsko natjecanje, kako su se složili mnogi posjetitelji s kojima smo razgovarali, bio je apsolutna eksplozija okusa – s junetinom, umakom od smeđeg maslaca i shiitake gljivama, stvarajući nevjerojatan umami doživljaj. Ovaj burger je pripremljen s umakom koji su sami proizveli, a cijena od 11,20 eura bila je sasvim opravdana s obzirom na kvalitetu i inovativnost koju su ponudili.

Što kažete na cijene?

Što se tiče ostale ponude, The Spot je ponudio Classic Smash burger s junetinom, kiselim krastavcima, ljubičastim lukom, kečapom i senfom po cijeni od 9 eura, a uz njega su nudili i hrskave krumpiriće za 3 eura. Institut za burgere by Mate Janković oduševio je Cheesy Chili Smash burgerom, koji je koštao 10 eura, dok su krumpirići bili od 4,50 do 5,50 eura. Kućica Chubby Chuk’s predstavila je Truffle Bacon Smash burger za 10,50 eura, dok su krumpirići koštali 2,90 eura. Diversa iz Dubrovnika ponudila je Lito ide mala burger za 9,50 eura, a uz njega su nudili i razne druge varijante s pancetom i pikantnim umacima.

Na kućici Ivan Pažanin imali smo priliku probati lagani burger s rajčicom za oko 10 eura, dok je Noel ponudio svoj Noel Signature burger za 12 eura, s brie sirom, kečapom od marelica, kandiranim orahom i rukolom. Posljednja kućica koja je iznenadila bila je Picnic Mingle & Fun s Blackie burgerom za 9 eura, koji je bio ukusan, sočan i jednostavan. Zavirite u galeriju.