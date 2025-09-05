Slovenija ima novu Miss Universe: Doktorica dentalne medicine kopija je hrvatske voditeljice

Lentu za 2025. godinu ponijela je Hana Klaut (29), doktorica dentalne medicine iz Šempetra kod Gorice. Ona će u studenom otputovati na svjetski izbor u Tajlandu gdje će predstavljati Sloveniju, a zanimljivo je da zgledom podsjeća na hrvatsku TV voditeljicu Maju Ciglenečki (37).

Prva pratilja lijepoj Hani je Katalina Simonič, 25-godišnja studentica poslijediplomskog studija menadžmenta i održivog razvoja iz Kopra, dok je lentu druge pratilje osvojila Saša Poklukar, 29-godišnja inženjerka građevinarstva iz Zgornjih Gorija kod Bleda.

U finalu je sudjelovalo 14 djevojaka, a u superfinale je prošlo njih deset. O pobjednici je odlučivao žiri u kojem su bili Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič i predsjednica žirija Maša Čertalič.

Članovi žirija ocjenjivali su natjecateljice prema samopouzdanju, nastupu, govoru, izgledu, karizmi i energiji. Publika nije imala utjecaja na odluku, pa je presuda žirija bila ključna.

"Ponosan sam što Slovenija ima predstavnicu koja ne odražava samo ljepotu, nego i inteligenciju, samopouzdanje i srčanost. Vjerujem da će Hana dostojno zastupati našu zemlju na svjetskoj pozornici", rekao je vlasnik licence.

Predsjednica žirija Maša Čertalič dodala je da izbor nije bio nimalo lak jer su sve finalistice pokazale iznimne kvalitete. "Pobjednica Hana Klaut objedinjuje sve ono što tražimo i uvjereni smo da će se uspješno predstaviti i na svjetskom izboru".

Nova Miss Universe Slovenije u narednim tjednima kreće u intenzivne pripreme za svjetski izbor, gdje je očekuju brojni izazovi i prilike za međunarodno predstavljanje Slovenije.

