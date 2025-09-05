Fotografije za povijest: Messi pozdravio Argentinu, jasno se vidi i tko ga je ispratio s tribina

Veliki Lionel Messi odigrao je svoju posljednju domaću utakmicu za Argentinu. U Buenos Airesu protiv Venezuele završila je posljednja domaća etapa njegove reprezentativne karijere, najavljene da će kulminirati nakon Svjetskog prvenstva 2026.

U 193 nastupa zabio je 112 golova, upisao 58 asistencija i čak 10 hat-trickova. Na Mundijalima je odigrao 26 utakmica, postigao 13 golova i bio kapetan 19 puta.

Messi je dominantan i na Copa Américi: 35 nastupa, 32 gola u kojima je sudjelovao, 15 puta igrač utakmice. Osam Zlatnih lopti potvrđuje njegov status najvećeg svih vremena. Čak i u 36. godini igra kao da mu je 20, s hat-trickom protiv Bolivije 2024. i naslovom na Copa Américi.

