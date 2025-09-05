Messija slomio oproštaj s navijačima: Još ne zna hoće li igrati na Svjetskom prvenstvu

Reprezentacija Argentine svladala je Venezuelu s uvjerljivih 3:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Utakmica se igrala u Buenos Airesu, a junak pobjede s dva pogotka bio je Lionel Messi dok je jedan dodao Lautaro Martinez. Ova utakmica predstavljena je kao i posljednja Messijeva pred argentinskim navijačima, a argentinska zvijezda bila je vrlo emotivna nakon utakmice i otkrila kako je o ovakvom oproštaju sanjala, piše ESPN.

Messi još nije potvrdio svoj nastup na Svjetskom prvnestvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u sljedećeg ljeta. Na to pitanje je samo odgovorio: "Vidjet ćemo."

Foto: Profimedia

Potom se osvrnuo na samu utakmicu: "Toliko je emocija, toliko sam toga doživio na ovom terenu. Uvijek je radost igrati u Argentini s našim ljudima. Godinama uživamo u svakoj utakmici. Jako sam sretan; moći završiti na ovaj način ovdje je ono o čemu sam uvijek sanjao. Danas je bila posljednja utakmica za bodove ovdje."



Argentina je i prije ove utakmice osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo s prvog mjesta u CONMEBOL-a. Messi je na kraju priznao kako želi na njemu nastupiti, ali kako mora pratiti stanje svog tijela: "Kao što sam već rekao o Svjetskom prvenstvu, mislim da neću igrati još jedno. Zbog mojih godina, najlogičnije je da neću uspjeti. Ali dobro, skoro smo tamo, tako da sam uzbuđen i motiviran. Kao što uvijek kažem, idem dan po dan, prateći kako se osjećam. Kad se osjećam dobro, uživam, ali kad ne, iskreno, ne provodim se dobro. Dakle, vidjet ćemo. Nisam donio odluku o Svjetskom prvenstvu."

Messi je rekorder za Argentinu po broju nastupa s njih 194, kao i po broju pogodaka. Za reprezentaciju je debitirao sa samo 18 godina na Svjetskom prvenstvu 2006., a vodio ju je do finala na još dva Svjetska prvenstva. 2014. poraženi su od Njemačke, a 2022. osvojili su svjetski naslov pobjedom nad Francuskom.

