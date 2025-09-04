Andy Bara pronašao novo zlato: Charlotte ovog ljeta dovela dvojac iz Kustošije

Charlotte FC nastavlja s ulaganjima iz Hrvatske, a najnovije pojačanje dolazi iz 3. Hrvatske lige. Riječ je o 18-godišnjem Rodolfu Aloku, napadaču koji je u Zagreb stigao početkom godine iz Benina i u kratkom vremenu postao jedno od najzanimljivijih imena treće lige.

Aloko je već debitirao i za reprezentaciju svoje zemlje, a u dresu Kustošije privukao je pozornost golovima i fizičkom dominacijom. Prošlog tjedna zabio je dva puta protiv Hrvatskog Dragovoljca, a iako je potpisao dugoročni ugovor s američkim prvoligašem do 2029. godine (s opcijom produljenja), do kraja 2025. ostat će na posudbi u Kustošiji kako bi se dodatno razvio.

Direktor Charlottea Zoran Krneta poručio je kako u klubu vjeruju da će Aloko postati ključni igrač, naglašavajući njegovu brzinu, radnu etiku i sposobnost da odluči utakmicu.

Suradnja Charlottea i hrvatskih klubova postaje sve jača – ranije su iz Kustošije doveli Bayea Coulibalyja, a iz Šibenika Morrisa Agyemanga, dok dres prvog vratara kluba nosi i Kristijan Kahlina, nekadašnji kapetan Gorice i prošle sezone najbolji golman MLS-a.

