Sandro Perković: 'Kad vas gospođa u trgovini poprijeko gleda nakon poraza, znate da je Dinamo drugačiji klub'

OTVORIO DUŠU /

Sandro Perković, bivši trenerski VD prve momčadi i pomoćni trener u Dinamu, postao je jedno od neočekivanih imena na klupi zagrebačkog kluba prošle sezone. Nakon mandata trenera Sergeja Jakirovića, Nenada Bjelice i Fabia Cannavara, Dinamo je odlučio okrenuti se unutarnjoj opciji, a Perković je preuzeo kormilo u završnoj etapi prošle sezone. Iako su Plavi tada bili u bezizlaznoj situaciji, Perković je uspio ostvariti respektabilan omjer, sa šest pobjeda, jednim remijem i jednim porazom u osam utakmica.

Sve o SHNL-u, Dinamu, Hajduku, Rijeci, Osijeku, Varaždinu, Istri 1961, Slaven Belupu i ostalim prvoligaškim klubovima čitajte, gledajte i pratite na portalu Net.hr

Nažalost, ni taj izvanredan posao nije bio dovoljan za osvajanje naslova prvaka, titula mu je izmaknula za dlaku. Poraz na gostovanju protiv Gorice i remi s Lokomotivom na Maksimiru u pretposljednjem kolu SHNL-a, onemogućili su Dinamu da na kraju dođe do željenog cilja. Ipak, Perković je uspio iz sjene izaći kao neočekivani junak Dinama, koji je u tom periodu vratio nadu i borbenost momčadi.

Nakon što je završena sezona SHNL-a, Sandro Perković je preuzeo trenersku klupu armenskog kluba Noah iz Jerevena, što predstavlja novi izazov u njegovoj trenerskoj karijeri. U podcastu Net.hr-a Maksanov korner, Perković će podijeliti svoje iskustvo, razmišljanja o prošloj sezoni i planove za budućnost. Po prvi će put javno otkriti neke stvari iz Dinama.