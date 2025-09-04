Zlatko Dalić pred novinarima uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka

OPASNO /
Slijetanje koje ledi krv u žilama: Pogledajte gdje su sletjeli Vatreni!
Tekstualni prijenos konferencije za medije Zlatka Dalića možete pratiti uživo na portalu Net.hr
Hrvatska nogometna reprezentacija u petak (20:45) na gostovanju kod Farskih otoka igra utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Vatrenima će ta utakmica biti treća u kvalifikacijama za SP, nakon što su u lipnju na gostovanju pobijedili Gilbratar (7:0) i Češku (5:1) u Osijeku.
Utakmicu protiv Farskih otoka u četvrtak će na konferenciji za medije najaviti izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
Početak konferencije zakazan je za 19.15
