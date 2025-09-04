VATRENI NA NOVOM ISPITU /

Zlatko Dalić pred novinarima uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka

Zlatko Dalić pred novinarima uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos konferencije za medije Zlatka Dalića možete pratiti uživo na portalu Net.hr

4.9.2025.
17:58
SPORTSKI.NET
Slavko Midzor/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija u petak (20:45) na gostovanju kod Farskih otoka igra utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Vatrenima će ta utakmica biti treća u kvalifikacijama za SP, nakon što su u lipnju na gostovanju pobijedili Gilbratar (7:0) i Češku (5:1) u Osijeku. 

Utakmicu protiv Farskih otoka u četvrtak će na konferenciji za medije najaviti izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

UŽIVO

Konferencija za medije hrvatske reprezentacije

Početak konferencije zakazan je za 19.15

....

 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pred opasnom zamkom: Baturina otkrio ključ pobjede!

Zlatko Dalić pred novinarima uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka