Zlatko Dalić pred novinarima uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak (20:45) na gostovanju kod Farskih otoka igra utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Vatrenima će ta utakmica biti treća u kvalifikacijama za SP, nakon što su u lipnju na gostovanju pobijedili Gilbratar (7:0) i Češku (5:1) u Osijeku.

Utakmicu protiv Farskih otoka u četvrtak će na konferenciji za medije najaviti izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

UŽIVO

Konferencija za medije hrvatske reprezentacije

Početak konferencije zakazan je za 19.15

....

