Evo kad i gdje gledati Hrvatsku protiv Farskih otoka

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj lov prema Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni u petak navečer gostuju kod Farskih otoka na stadionu s umjetnom travom Tórsvøllur u Tórshavnu, koji je poznat po svojim turbulencijama prilikom slijetanja. Utakmica se igra u sklopu 5. kola skupine L, a od 20.45 možete ju gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili.

Izbornik Zlatko Dalić neće moći za ovaj dvoboj računati na jednog od najboljih hrvatskih nogometaša, najskupljeg definitivno Joška Gvardiola koji se ozlijedio, kao i Josipa Stanišića koji je još uvijek u Njemačkoj gdje supruga svaki tren treba roditi. U dogovoru s izbornikom, Stanišić bi se trebao priključit odmah po rođenju, pitanje je kada će to biti.

No, u avionu bi se trebalo naći mjesta za Josipa Juranovića. On je došao na reprezentativno okupljanje, odradio pregled magnetom i činjenica da je u srijedu trenirao na Maksimiru sugerira kako je liječnički tim reprezentacije dao Daliću zeleno svjetlo da ga može koristiti. Hoće li bek Union Berlina biti neka opcija za sastav ili će s klupe gledati suigrače i biti im potpora, ostaje za vidjeti. No, dobra vijest je što će Josip Juranović tu i što je njegova situacija bolje nego što se prvotno mislio da je.

Farski otoci imaju pedesetak tisuća stanovnika, a vremenske nepogode zaštitni su znak ove egzotične otočne države. Nikada nisu bili na velikom natjecanju a najviše su osvojili sedam bodova u utrci za SP 2002. kada su dva puta bili bolji od Luksemburga te otkinuli bod Sloveniji. Većina reprezentativaca su profesionalci koji igraju van Farskih otoka a posljednjih godina znali su skrenuti pozornost na sebe pokojim dobrim rezultatom, poput pobjede nad Turskom (2-1) u Ligi nacija 2022.

Inače,Farski otoci od lipnja 2023. nisu poraženi s više od jednog gola razlike i to je nešto što poziva na oprez. Uz to, nitko im nije dao više od dva gola. Bit će to izazov za raspucane Hrvate koji su kvalifikacije otvorili sa sedmicom Gibraltaru, odnosno s pet komada Češkoj u Osijeku i imaju gol razliku 12-1 uz 6 osvojenih bodova.

Na gostovanju će Vatreni imati podršku nekoliko stotina Hrvata. Spominje se brojka od čak 500 naših navijača. Inače, kada smo već kod potpore s tribina, iz HNS-a su nam rekli kako prodaja ulaznica za utakmicu s Crnom Gorom, a koja je tri dana kasnije na Maksimiru ide odlično. Očekivanja su da bi stadion mogao biti popunjen skoro do punog kapaciteta, dakle više od dvadeset tisuća.

