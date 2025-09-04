Novi trener Rijeke odmah na predstavljanju pričao o Đaloviću: 'Doista sam jako, jako uzbuđen'

ŠPANJOLAC NA RUJEVICI /

Rijeka je u četvrtak ujutro i službeno predstavila novog trenera. Španjolac Victor Sanchez bio je pun lijepih riječi prvog dana na novom poslu. Četrdesetdevetogodišnji stručnjak, nekadašnji igrač madridskog Reala na klupi je naslijedio Radomira Đalovića čiji su dani na Rujevici bili definitivno odbrojani nakon teškog poraza od PAOK-a u playoffu Europske ligfe. Upravo je Victor Sanchez nanio težak poraz Radomiru Đaloviću prije godinu dana tada kao trener ljubljanske Olimpije, ali nepredvidivi trenerski putevi sada su ga doveli na mjesto riječkog šefa struke. U karijeri je između ostalog vodio Deportivo La Coruñu, grčki Olympiakos, Betis, Malagu, te već spomenutu ljubljansku Olimpiju s kojom je bio prvak Slovenije.

"Veliko mi je zadovoljstvo, ali i veliki izazov i prilika to što sam se priključio ovom projektu. Doista sam jako, jako uzbuđen jer počinjem raditi, a to je ono što mi treneri volimo najviše. Osjećaj iz vremena dok sam bio igrač je još u meni, a to mi je donijelo strast koju sada imam kao trener. Uzbuđen sam što počinjem raditi. Želim zahvaliti svima, ovo je i za mene nešto posebno. Manje-više znate da sam prije godinu dana također sjedio ovdje, na konferenciji za medije nakon playoff utakmice koju su igrali Olimpija i Rijeka. Pratio sam nakon toga cijelu sezonu Rijeke, imao sam poseban odnos s trenerom Đalovićem, a to je trener kojeg sam sada naslijedio. Imamo puno poštovanja prema tom čovjeku", rekao je Sanchez.