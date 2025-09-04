Damir Barić o brutalnom napadu na policajku u Trogiru

ZA RTL DANAS /

Sindikat policije reagirao je na napad na policajku u Trogiru koji se dogodio u ponedjeljak.

Zbog vulgarnog vrijeđanja i fizičkog napada na policajku određen je jednomjesečni istražni zatvor 59-godišnjem napadaču. Zaustavila ga je dok je bez kacige, po nogostupu i u zabranjenom smjeru vozio motocikl. Sindikat podsjeća da taj napad nije izolirani slučaj već epidemija. Od suda i tužiteljstva očekuju brzu i strogu kaznu, kao jasnu poruku da se napad na policajca tretira kao napad na državu.

Više o napadu, ali i drugim temama reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Damirom Barićem, zamjenikom glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.

