Čovjek koji je doveo Luku Modrića u Tottenham napušta klub nakon 25 godina!

Nogometni svijet dočekao je pravu senzaciju jer Daniel Levy, dugogodišnji predsjednik Tottenhama i ključna figura modernog razvoja kluba, odstupio je sa svoje funkcije nakon gotovo četvrt stoljeća na čelu londonskog velikana.

Levy, koji je 2008. u klub doveo Luku Modrića i pritom započeo novo poglavlje u povijesti Spursa, bio je na kormilu od 2001. godine. Pod njegovim vodstvom Tottenham je izrastao u stalnog sudionika europskih natjecanja, izborio finale Lige prvaka 2019. te izgradio jedan od najmodernijih stadiona na svijetu, vrijedan više od milijardu funti.

'Neizmjerno sam ponosan na sve što smo postigli. Tottenham smo pretvorili u globalnu silu i stvorili zajednicu koja je uvijek bila moj ponos. Hvala svim navijačima koji su me podržavali. Nastavit ću strastveno pratiti klub, iako više neću biti u prvoj liniji,' poručio je Levy u oproštajnoj izjavi.

Njegov odlazak označava kraj jedne ere, a klub je već potvrdio novu strukturu: Vinai Venkatesham preuzima dužnost izvršnog direktora, prvu momčad nastaviti će voditi Thomas Frank, dok će Peter Charrington obavljati ulogu neizvršnog predsjednika.

Levy je u povijest upisan kao najdugovječniji predsjednik jednog Premierligaša.

Pogledajte video: Slo Rocky poludio usred meča! 'Ovo je teška krađa!'