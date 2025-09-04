Milan na nogama, poznati Talijan otkrio ključni detalj: 'Želim razjasniti nešto o Luki Modriću'

Talijanski sportski novinar specijaliziran za Milan Matteo Moretto otkrio je mnogima nepoznat detalj u ugovoru Luke Modrića i Milana.

Luka je ovoga ljeta nakon 13 godina u Real Madridu potpisao za Milan jednogodišnji ughovor s opcijom produljenja, a Moretto je sada razjasnio pod kojim uvjetom će doći do produljenja suradnje.

"Želim razjasniti detalj vezan uz ugovor Luke Modrića s AC Milanom. Modrić je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom za još jednu sezonu. Ova opcija u potpunosti ovisi o igraču, pa će Modrić morati odlučiti što će učiniti na kraju godine", rekao je i dodao:

"Ovo je važna godina jer vodi do Svjetskog prvenstva, nakon kojeg Modrić želi imati slobodu izbora hoće li ostati u Milanu ili potpuno promijeniti svoj život. Vidjet ćemo što će odlučiti".

