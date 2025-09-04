Hajdukovo spektakularno pojačanje iz Španjolske otkrilo što je presudilo: 'Split je poput...'

Španjolski nogometaš Hugo Guillamón, koji je ljetos postao inženjer biomedicine, rekao je u četvrtak za radijsku postaju Onda Cero da je prešao iz Valencije u Hajduk nakon razgovora s Ivanom Rakitićem te kako bi pomogao splitskoj ekipi.

"Jako sam zadovoljan. Split je lijep i podsjeća me na Španjolsku, posebno na Valenciju“, izjavio je 25-godišnji veznjak nakon što je prije devet dana došao na Poljud.

"Vrijeme je također lijepo tako da su prvi utisci odlični. Moja obitelj jedva čeka doći ovdje i provesti nekoliko dana sa mnom“, dodao je.

Nakon teške sezone za Valenciju, dolazak trenera Carlosa Corberána uspio je spasiti momčad, ali je Guillamóna osudio na ograničen broj nastupa. Mladić ponikao u klubu, sa 146 nastupa za prvu momčad, od siječnja gotovo nije ulazio u igru.

"Na početku ljetnih priprema sam se trudio kako bi trener promijenio mišljenje, kako bih izborio mjesto u ekipi, ali jasno mi je rekao da ne računa na mene i da neću sudjelovati na treninzima. Bili su to teški trenuci za mene. Bilo mi je jasno da je najbolje otići i uživati u nogometu negdje drugdje“, ispričao je.

'Kad te nazove igrač poput Rakitića...'

Rekao je da ništa ne zamjera Corberánu "odličnom treneru čiji se rezultati vide i koji je promijenio naličje Valencije", a njemu iskreno rekao kako stoje stvari.

Tada je uslijedio poziv Ivana Rakitića, nekadašnjeg veznjaka Seville i Barcelone, koji je od ovog ljeta zadužen za dovođenje igrača u Hajduku.

"Kada te nazove igrač poput Rakitića, koji je igrao ovdje (u Španjolskoj)...Pričao mi je o klubu. Znao sam Hajduk po imenu, ali nisam znao koliko je to velik klub u Hrvatskoj s navijačima koji žive uz njega i za njega. To je uistinu nevjerojatno, što sam i doživio na stadionu (protiv Rijeke)“, ispričao je.

Rakitić mu je rekao da ga jako žele, da grade dobar projekt kako bi postali najbolji u Hrvatskoj, pa je bio zadovoljan tim razgovorom kao i onime s trenerom Hajduka. Guillamón, koji je igrao tri puta za Španjolsku od 2021. do 2022., konzultirao se i sa španjolskim reprezentativcem Danijem Olmom, nekadašnjim igračem zagrebačkog Dinama koji nastupa za Barcelonu.

"On i još neki koji su bili ondje, prenijeli su mi ono što sam i sam mislio. Premda u Španjolskoj mnogi ne prate hrvatsku ligu, ona je kvalitetna s odličnim igračima. Sjećam se i utakmica s mladim reprezentacijama Hrvatske gdje su igrali sjajni igrači“, rekao je.

'Veselim se početku igranja'

U Splitu živi i Mate Bilić, nekadašnji Hajdukov napadač, poznat u Španjolskoj zbog igranja za razne klubove poput Sporting Gijona, a koji je često lijepo govorio o Hajduku.

Sve je to uvjerilo Guillamóna da iz kluba svog života ode na Poljud, što je bila jedna od opcija koje je imao na stolu.

"Jako se veselim početku igranja. Želim pomoći Hajduku i momčadi te se nadam uspješnoj sezoni“, poručio je mladić koji je ljetos završio fakultet i postao inženjer biomedicine. Njegov diplomski rad posebno je pohvaljen.

"Svidio mi se studij jer uključuje medicinu, a može se primijeniti na elitne sportaše. Malo po malo, nogometaši imaju više ambicija te se zanimaju za druge stvari", objasnio je. Dodao je da mu je nogomet bio na prvom mjestu, a studij kao ispušni ventil i hobi.

"Bez pritiska sam napredovao iz godine u godinu sve dok nisam završio", rekao je. "Važno je znati se organizirati".

