Brazilska legenda odbila ogromnu plaću u Arabiji: Razlog će vas iznenaditi

Iako ga je trener Ruben Amorim u proljetnom dijelu prošle sezone u čak devet utakmica Premier lige ostavio na klupi za pričuve, brazilski veznjak Casemiro (33) odbio je otići u saudijski Al Nassr, za kojeg igraju Ronaldo i Brozović. Odlučio je ostati u Manchester Unitedu, jer želi biti na Ancelottijevom popisu za SP 2026., objavili su britanski mediji.

Casemiro, koji je u Real Madridu s Modrićem i Kroosom činio šampionski vezni red, stigao je u "Crvene vragove" prije tri godine. Odmah je postao standardni prvotimac i sve je bilo u redu do sredine studenoga prošle godine. Tada je na trenersku klupu Uniteda sjeo Ruben Amorim. Brazilski veznjak vrlo brzo je došao u nemilost portugalskog trenera. Minutaža mu je bila sve manja, a u značajnom broju utakmica ne bi uopće dobio priliku da zaigra.

Britanski mediji sve češće su počeli pisati o tome kako se uprava Uniteda želi riješiti Casemira, među ostalim i zbog toga što je s godišnjom zaradom od 21 milijun eura najplaćeniji nogometaš kluba s Old Trafforda. Zbog neigranja u Unitedu Casemiro više nije bio pozivan u brazilsku reprezentaciju.

No, na njegovu sreću sve se promijenilo kada je krajem svibnja talijanski stručnjak Carlo Ancelotti postao novi izbornik brazilske reprezentacije. Budući da se dobro poznaju dok su zajedno bili u Realu, Casemiro se ekspresno vratio u reprezentaciju, te je odigrao punu minutažu na kvalifikacijskim susretima za SP protiv Ekvadora i Paragvaja.

Iako je ponuda Al Nassra bila primamljiva, Casemiro je bio svjestan toga da bi odlazak u Saudijsku Arabiju značio da više ne bi bio na Ancelottijevom radaru. Odlučio je ostati u Manchester Unitedu i zasad mu se to isplatilo, jer je u prva tri kola nove sezone u prosjeku igrao 63 minute po susretu.

Casemiro je u brazilskom dresu skupio 77 nastupa, te je upisao sedam golova i tri asistencije.

