Villarreal predstavio igrača s imenom koje nitko ne može izgovoriti

Kultni španjolski klub predstavio je novo pojačanje iz MLS-a: Tanitoluwa Oluwatimilehin Oluwaseyi stigao je iz Minnesote za 5 milijuna eura.

Kanadski napadač prvi put će igrati u Europi, a u Villarrealu su se pobrinuli da njegova prezentacija postane viralna, jer izgovoriti njegovo ime nije nimalo lako.

🚨 This is how Villarreal announced the signing of their new player Tanitoluwa Oluwatimilehin Oluwaseyi. 🎤🤣🇳🇬🇨🇦



(🎥 @VillarrealCF) pic.twitter.com/CSSPRtmKNP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 3, 2025

Ima 25 godina, a navijači već nagađaju kojim će ga nadimkom oslovljavati. Villareal je u ovu sezonu ušao s dvije pobjede i jednim remijem, a ono što žuta podmornica definitivno želi je ulazak u europska natjecanja, po mogućnosti Ligu prvaka.

