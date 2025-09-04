Villarreal predstavio igrača s imenom koje nitko ne može izgovoriti
Villareal je u ovu sezonu ušao s dvije pobjede i jednim remijem...
Kultni španjolski klub predstavio je novo pojačanje iz MLS-a: Tanitoluwa Oluwatimilehin Oluwaseyi stigao je iz Minnesote za 5 milijuna eura.
Kanadski napadač prvi put će igrati u Europi, a u Villarrealu su se pobrinuli da njegova prezentacija postane viralna, jer izgovoriti njegovo ime nije nimalo lako.
Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!
🚨 This is how Villarreal announced the signing of their new player Tanitoluwa Oluwatimilehin Oluwaseyi. 🎤🤣🇳🇬🇨🇦— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 3, 2025
(🎥 @VillarrealCF) pic.twitter.com/CSSPRtmKNP
Ima 25 godina, a navijači već nagađaju kojim će ga nadimkom oslovljavati. Villareal je u ovu sezonu ušao s dvije pobjede i jednim remijem, a ono što žuta podmornica definitivno želi je ulazak u europska natjecanja, po mogućnosti Ligu prvaka.
POGLEDAJTE VIDEO: Luka Stojković za RTL Danas govorio o početku sezone i Petkovićevim izjavama