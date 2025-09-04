OVO JE HIT /

Villarreal predstavio igrača s imenom koje nitko ne može izgovoriti

Foto:

Villareal je u ovu sezonu ušao s dvije pobjede i jednim remijem...

4.9.2025.
10:28
Sportski.net
Kultni španjolski klub predstavio je novo pojačanje iz MLS-a: Tanitoluwa Oluwatimilehin Oluwaseyi stigao je iz Minnesote za 5 milijuna eura.

Kanadski napadač prvi put će igrati u Europi, a u Villarrealu su se pobrinuli da njegova prezentacija postane viralna, jer izgovoriti njegovo ime nije nimalo lako.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

 

 

Ima 25 godina, a navijači već nagađaju kojim će ga nadimkom oslovljavati. Villareal je u ovu sezonu ušao s dvije pobjede i jednim remijem, a ono što žuta podmornica definitivno želi je ulazak u europska natjecanja, po mogućnosti Ligu prvaka.

Villareal
