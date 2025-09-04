Rijeka prijavila 22 igrača za Konferencijsku ligu: Na njemu i posljednja prinova

Aktualni hrvatski prvak Rijeka po prvi puta u pet godina igrat će u grupnoj ili ligaškoj fazi jednog europskog natjecanja. U sezoni 2020./21. igrala je u grupnoj fazi Europske lige, a ove sezone nastupat će u Konferencijskoj ligi. Rijeka je u svoj europski put krenula u drugom pretkolu Lige prvaka gdje je ispala od Ludogoreca te ispala u treće pretkolo Europske lige. Tamo je prošla Shelbourne, a u playoffu tog natjecanja ispala je od PAOK-a.

Sada je objavljen i popis od 22 igrača s kojima će Rijeka tražiti prolazak dalje u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Rok za prijavu igrača bio je drugi rujna, no Rijeka ga nije objavila putem svojih službenih kanala zbog turbulencija u klubu povodom odlaska trenera Radomira Đalovića i dolaska Victora Sancheza. Popis Rijekinih igrača može se naći na UEFA-inoj službenoj stranici.

Za Rijeku će u Konferencijskoj ligi nastupati:

Vratari: Martin Zlomislić i Aleksa Todorović

Obrambeni: Stjepan Radeljić, Ante Oreč, Justas Lasickas, Ante Majstorović, Ante Oreč, Mladen Devetak, Bruno Bogojević, Anel Husić

Vezni: Niko Janković, Dejan Petrovič, Toni Fruk, Merveil Ndockyt, Tiago Dantas, Damir Kreilach

Napadači: Duje Čop, Gabriel Rukavina, Luka Menalo, Amer Gojak, Daniel William Kwabena Adu-Adjei, Samuele Vignato, Ante Matej Jurić

