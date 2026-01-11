Stravične snimke iz Dubrave: Potukli se, a onda se autom zaletio u njega! 'Isuse, ne!'

Društvenim mrežama širi se stravične snimke žestokog sukoba muškaraca na parkingu u zagrebačkoj Dubravi, u blizini groblja Miroševac, koju su snimili promatrači. Zbog uznemirujućeg sadržaja, nećemo ih objaviti.

Na snimci se vidi kako jedan muškarac prilazi crvenom Peugeotu i fizički se obračunava s njegovim vozačem prije nego što se vraća u svoj sivi Audi.

Nakon toga, vozač Peugeota se vozilom zalijeće u Audi i prolazi dalje, a u pozadini se čuju povici: "Bravo dečki, daj još malo".

Muškarci iz sivog Audija su se obratili osobi koja snima, pitajući ju je li zabilježila trenutak udarca, a ona ima odgovara: "Prvi ste započeli".

Na drugoj snimci ne vidi dobro što se događa, međutim izgleda kao da je crveni automobil udario nekoga na cesti, dok osoba u pozadini zabrinuto viče: "Isuse ne!" te se čuje glasan udarac.

Policija potvrdila: Obojica su uhićena

Zagrebačka policija potvrdila je da su obojica vozača koji su sudjelovali u sukobu uhićeni i objavila kronologiju užasa.

Prema službenoj verziji policije, sve se dogodilo u subotu u 12.50 sati na parkiralištu Žitne ulice u zagrebačkoj Dubravi kada su se zbog nesuglasica u prometu prvo verbalno, a onda i fizički sukobili 23-godišnjak i 47-godišnjak.

"Dvadesettrogodišnjak je prišao osobnom automobilu marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u kojem je sjedio 47-godišnjak koji ga je vratima vozila udario u prsa nakon čega je 23-godišnjak fizički napao 47-godišnjaka udarivši ga nekoliko puta u glavu", objavila je policija.

Nakon toga je 47-godišnjak stražnjim dijelom svog vozila udario u osobni automobil marke Audi u vlasništvu 23-godišnjaka, a onda nastavio vožnju želeći otići s parkirališta.

Dvadesettrogodišnjak mu je prepriječio put, nakon čega ga je vozač iz Peugeota udario prednjim dijelom svog automobila.

Udareni mladić je lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb.

Obojica su uhićena i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, zaključuju iz policije.

