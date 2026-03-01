Izraelska vojska objavila snimku zračnog napada na Teheran: 'Gađamo teroristički režim'
Izraelska vojska jutros je potvrdila da su pokrenuli širok val napada na Iran i njegovo središte
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su snimku zračnog napada na 'stožer iranskog terorističkog režima'.
Na snimci se vidi kako su dvije zgrade u iranskoj prijestolnici uništene u napadima. Ranije je vojska priopćila da provodi val opsežnih napada na "ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".
Izraelska vojska jutros je potvrdila da su pokrenuli širok val napada na Iran i njegovo središte.
"Tijekom proteklog dana zračne snage provele su opsežne napade kako bi ostvarile zračnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu", navela je izraelska vojska.
POGLEDAJTE VIDEO: Može li se sukob na Bliskog istoku preliti na Hrvatsku? Stručnjak otkriva: 'Samo u ova dva slučaja nismo sigurni'