Izraelska vojska objavila snimku zračnog napada na Teheran: 'Gađamo teroristički režim'

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su snimku zračnog napada na 'stožer iranskog terorističkog režima'.

Na snimci se vidi kako su dvije zgrade u iranskoj prijestolnici uništene u napadima. Ranije je vojska priopćila da provodi val opsežnih napada na "ciljeve iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן



מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Izraelska vojska jutros je potvrdila da su pokrenuli širok val napada na Iran i njegovo središte.

"Tijekom proteklog dana zračne snage provele su opsežne napade kako bi ostvarile zračnu nadmoć i otvorile put prema Teheranu", navela je izraelska vojska.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se sukob na Bliskog istoku preliti na Hrvatsku? Stručnjak otkriva: 'Samo u ova dva slučaja nismo sigurni'