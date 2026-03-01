Iran ponovno zaprijetio: 'Danas ćemo pogoditi SAD i Izrael silom kakvu nisu nikad iskusili'

Napetosti između Teherana i Washingtona nastavljaju rasti nakon što su najviši iranski siurnosni dužnosnici i američki predsjednik Donald Trump razmijenili oštra upozorenja o izravnom vojnom sukobu.

Najviši iranski sigurnosni dužnosnik, Ali Larijani, oglasio se putem platforme X potvrdivši jučerašnje raketne napade na ciljeve povezane sa SAD-om i Izraelom. Prema njegovim riječima, ti napadi su bili samo uvod u ono što slijedi.

"Jučer je Iran ispalio projektile na Sjedinjene Države i Izrael, i nanijeli su štetu. Danas ćemo ih pogoditi silom kakvu nikada prije nisu iskusili", poručio je Laridžani.

YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026

Ranije tijekom dana Donald Trump je uputio upozorenje nakon što je Iranska Revolucionarna garda najavila žestoku odmazdu zbog likvidacije ajatolaha Alija Hamneija.

"Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego ikad prije. Međutim, bolje im je da to ne učine, jer ako to učine, pogodit ćemo ih silom kakva nikada prije nije viđena!. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! -predsjednik Donald J. Trump".

Sve najnovije informacije pratite OVDJE.

