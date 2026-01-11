Ozljeda na pripremama: Kovačević ostao bez važne opcije

Nogometaši Dinama pripreme odrađuju u Čatežu, a jedinu zimsku provjeru imat će 15. siječnja protiv austrijskog Hartberga u Zagrebu.

No, Plavi bi taj susret mogli igrati bez Mattea Pereza Vinlöfa, koji se ozlijedio na treningu i u ponedjeljak ide na magnetsku rezonanciju.

U klubu zasad vlada umjereni optimizam, a na lijevom boku protiv Hartberga trebao bi zaigrati Bruno Goda. Perez Vinlöf, koji je ljetos stigao za dva milijuna eura, ove sezone skupio je 15 nastupa i jednu asistenciju.

