NIJE DOBRO /

Ozljeda na pripremama: Kovačević ostao bez važne opcije

Ozljeda na pripremama: Kovačević ostao bez važne opcije
Foto: Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

U klubu zasad vlada umjereni optimizam, a na lijevom boku trebao bi zagospodariti Bruno Goda

11.1.2026.
16:07
Sportski.net
Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Dinama pripreme odrađuju u Čatežu, a jedinu zimsku provjeru imat će 15. siječnja protiv austrijskog Hartberga u Zagrebu.

No, Plavi bi taj susret mogli igrati bez Mattea Pereza Vinlöfa, koji se ozlijedio na treningu i u ponedjeljak ide na magnetsku rezonanciju.

U klubu zasad vlada umjereni optimizam, a na lijevom boku protiv Hartberga trebao bi zaigrati Bruno Goda. Perez Vinlöf, koji je ljetos stigao za dva milijuna eura, ove sezone skupio je 15 nastupa i jednu asistenciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

DinamoMario KovačevićBruno Goda
Ozljeda na pripremama: Kovačević ostao bez važne opcije