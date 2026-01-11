Sjajne vijesti za Dinamo. Evo kada im se priključuju dva bitna igrača

Mnogi u Dinamu bili su zabrinuti kada su vidjeli da je Ismael Bennacer šepajući izašao iz igre u utakmici osmine finala Afričkog kupa nacija.

No ta se ozljeda pokazala poprilično bezazlenom te će se igrač Milana, koji je na posudbi u Dinamu, vratiti uskoro. Naime, prema pisanju Germanijaka, ozljeda kakvu je Bennacer zadobio protiv DR Konga obično zahtijeva odmor od desetak dana. Budući da je Alžir ispao sa Afričkog kupa nacija to znači da bi veznjak trebao biti spreman već za nastavak HNL-a, kada Dinamo gostuje na Opus Areni kod Osijeka.

Isti izvor navodi kako će se Bennacer i njegov suigrač iz reprezentacije Alžira i Dinama Monsef Bakrar za nastavak sezone pripremati u Zagrebu, a ne u Sloveniji s ostatkom momčadi. Budući da, za razliku od ostalih u Plavoj svlačionici, nisu imali odmor preko božićnih praznika, trebali bi predahnuti do petka, kada bi se trebali javiti u Maksimir. Ostatak momčadi pridružit će im se u Zagrebu u subotu.

