FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOGU ODAHNUTI /

Sjajne vijesti za Dinamo. Evo kada im se priključuju dva bitna igrača

Sjajne vijesti za Dinamo. Evo kada im se priključuju dva bitna igrača
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Budući da, za razliku od ostalih u nisu imali predah preko božićnih praznika, Dinamovi Alžirci trebali bi predahnuti do petka. Ostatak momčadi pridružit će im se u Zagrebu u subotu

11.1.2026.
11:02
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mnogi u Dinamu bili su zabrinuti kada su vidjeli da je Ismael Bennacer šepajući izašao iz igre u utakmici osmine finala Afričkog kupa nacija.

No ta se ozljeda pokazala poprilično bezazlenom te će se igrač Milana, koji je na posudbi u Dinamu, vratiti uskoro. Naime, prema pisanju Germanijaka, ozljeda kakvu je Bennacer zadobio protiv DR Konga obično zahtijeva odmor od desetak dana. Budući da je Alžir ispao sa Afričkog kupa nacija to znači da bi veznjak trebao biti spreman već za nastavak HNL-a, kada Dinamo gostuje na Opus Areni kod Osijeka.

Isti izvor navodi kako će se Bennacer i njegov suigrač iz reprezentacije Alžira i Dinama Monsef Bakrar za nastavak sezone pripremati u Zagrebu, a ne u Sloveniji s ostatkom momčadi. Budući da, za razliku od ostalih u Plavoj svlačionici, nisu imali odmor preko božićnih praznika, trebali bi predahnuti do petka, kada bi se trebali javiti u Maksimir. Ostatak momčadi pridružit će im se u Zagrebu u subotu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

DinamoAfricki Kup NacijaHnlIsmael BennacerMonsef Bakrar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOGU ODAHNUTI /
Sjajne vijesti za Dinamo. Evo kada im se priključuju dva bitna igrača