Totalna ludnica na večeri, šef pred radnike istresao 9 milijuna dolara! Snimka je postala viralna

Kineska tvrtka Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. i njezin vlasnik postali su viralni hit na društvenim mrežama nakon što su zaposlenicima isplatili čak 180 milijuna juana, što je oko 26 milijuna američkih dolara u godišnjim bonusima, piše South China Morning Post.

Gotovo 70 posto godišnje dobiti podijeljeno je radnicima. Snimke zaposlenika kako s pozornice odnose hrpe novčanica obišle su internet, a šef je dobio nadimak – bog bogatstva. Spektakularna podjela novca održana je 13. veljače na velikoj godišnjoj svečanosti tvrtke. Samo te večeri podijeljeno je više od 8,7 milijuna dolara u gotovini.

Za gala večer postavljeno je čak 800 banketnih stolova, a događaju je prisustvovalo oko 7.000 ljudi. Zaposlenici su prozivani na pozornicu kako bi preuzeli svoje nagrade, a u sklopu interaktivnih igara sami su brojili novac – i zadržavali onoliko koliko su uspjeli izbrojati.

Snimke prikazuju radnike kako za dugim stolovima broje hrpe novčanica, dok drugi na pozornici u naručju nose svežnjeve gotovine – neki jedva držeći sav novac koji su dobili.

Vlasnik tvrtke, Cui Peijun, dodatno je oduševio zaposlenike kada se tijekom večeri obratio financijskom odjelu: "Zašto dijelimo perilice rublja? Jesu li cijene zlata porasle? Prijašnjih godina davali smo ogrlice i prstenje. Donesite gotovinu i svima dajte još 20.000 juana!"

🇨🇳 Za proslavu kineske nove god. Firma "Henan Kuangshan Crane" je postavila protivrednost od 26 miliona US$, i svih 7.000 zaposlenih su pozvani da se posluže.



Svakom po ≈3.715$

Ne znam kako to Kinezi rešavaju, ali kod nas bi bio pun urgentni centar 🤷pic.twitter.com/9r5mJeYYT2 — Vladimir Nikolić (@VladimirZemun) February 26, 2026

Nije prvi put da tvrtka dijeli radnicima

Njegova spontana odluka izazvala je oduševljenje u dvorani, ali i na internetu. Ukupna godišnja isplata bonusa, uključujući i one podijeljene online, premašila je 180 milijuna juana. S obzirom na to da je dobit tvrtke za 2025. iznosila 270 milijuna juana, gotovo 70 posto profita podijeljeno zaposlenicima.

Tvrtka je osnovana u rujnu 2002. godine i bavi se proizvodnjom dizalica te opreme za rukovanje materijalima, a posluje u više od 130 zemalja svijeta. Cui Peijun drži oko 98,88 posto vlasničkog udjela u kompaniji.

Ovo nije prvi put da tvrtka dijeli izdašne nagrade. U 2024. godini ostvarila je neto dobit od 260 milijuna juana, od čega je 170 milijuna juana podijeljeno zaposlenicima.

La empresa china Henan Kuangshan Crane Co., Ltd., un fabricante internacional de grúas y productos de manipulación de materiales, repartió más de 180 millones de yuanes (26 millones de dólares) en bonificaciones de fin de año a sus empleados, informaron medios locales.



Durante… pic.twitter.com/vZ158ABUrr — Su Mundo Digital (@sumundodigital) February 25, 2026

Povodom Međunarodnog dana žena u ožujku prošle godine, gotovo 1,6 milijuna juana podijeljeno je kao bonus za 2.000 zaposlenica, piše scmp.com. Zbog učestalih novčanih nagrada, korisnici društvenih mreža Cuija su prozvali “šefom koji najviše voli dijeliti novac”.

"Nije stvar u tome da volim dijeliti novac. Mladi danas imaju kredite za automobile i stanove. Ako im možemo barem malo olakšati teret, to znači puno", poručio je.

