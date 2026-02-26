FREEMAIL
'JEDAN JE ĆAĆA' /

Pogledajte za koliko je Hajduk prodao Livajin dres s jubileja

Pogledajte za koliko je Hajduk prodao Livajin dres s jubileja
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Potpisani dres koji je Livaja nosio u prvom poluvremenu utakmice protiv Osijeka na držabi je prodan za vrtoglavih 3.920,00 eura.

26.2.2026.
14:36
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
Hajduk je utakmicu protiv Osijeka, odigranu prije gotovo dva tjedna, igrao u posebnim dresovima. Na prednjoj strani dresa bila je brojka 115, povodom 115. godišnjice osnutka splitskog kluba.

Nakon utakmice ti su dresovi stavljeni na dražbu, a očekivano je najveća potražnja bila za dresom kapetana Marka Livaje. Naime, potpisani dres koji je Livaja nosio u prvom poluvremenu utakmice protiv Osijeka na dražbi je prodan za vrtoglavih 3.920,00 eura.

Primjerice, dres Zvonimira Šarlije s iste utakmice išao je za 740 eura, a dres Nike Sigura za 620 eura.

