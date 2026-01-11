Miro Bulj kao John Travolta: Pogledajte kako mrda kukovima na stihove Zlatka Pejakovića!

Sin sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja (53), Nediljko Bulj jučer je u Sinju oženio svoju dugogodišnju partnericu Piju Cvitković (25).

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Snimke s proslave vjenčanja podijelio je na svom Facebook profilu. U videozapisu se vidi kako sinjski gradonačelnik radosno pleše na pjesmu "Nećemo noćas doma" Zlatka Pejakovića. Uz objavu napisao je i opis "Kad ženiš sina, a imaš dvi live", sugerirajući da nije najtalentiraniji plesač.

Intimno okružje

Vjenčanje je održano u bazilici Gospe Sinjske gdje su se prije obreda okupili mladenci, uzvanici, članovi obitelji i prijatelji. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uoči ceremonije kratko je poručio: "Danas je dan moga sina i ne bih komentirao", nakon čega je zamolio javnost za razumijevanje i poštivanje privatnosti obitelji. Slavlje se nakon crkvenog obreda nastavilo u Hotelu Alkar u Sinju, gdje su mladenci s uzvanicima proslavili poseban dan.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

