Pogodio sve brojeve na Eurojackpotu i osvojio nevjerojatnih 74 milijuna eura! Evo gdje ide lova

U večerašnjem izvlačenju 17. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 17, 19, 28,47 - te 2 i 7.

Igrač iz Njemačke pogodio je glavni dobitak 5+2 u iznosu od 74.788.336,00 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 3. 3. 2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

