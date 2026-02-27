FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV SRETNIK! /

Pogodio sve brojeve na Eurojackpotu i osvojio nevjerojatnih 74 milijuna eura! Evo gdje ide lova

Pogodio sve brojeve na Eurojackpotu i osvojio nevjerojatnih 74 milijuna eura! Evo gdje ide lova
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 03.03.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

27.2.2026.
21:36
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U večerašnjem izvlačenju 17. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 17, 19, 28,47 - te 2 i 7.

Igrač iz Njemačke pogodio je glavni dobitak 5+2 u iznosu od 74.788.336,00 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 3. 3. 2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriveno kada će novac sjesti na račune Hrvata: Neki će dobiti oko 1700 eura

EurojackoptHrvatska LutrijaNjemačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx