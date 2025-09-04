Luka Stojković za RTL Danas prvi put javno komentirao izjavu Brune Petkovića: 'Čuo sam...'

Dinamo otvara europsku sezonu domaćom utakmicom protiv Fenerbahčea za tri tjedna, a sada je poznato i na koje igrače Mario Kovačević računa za Europsku ligu. Jedino veliko iznenađenje na popisu 25 igrača izostanak je Francuza Ronaela Pierre-Gabriela koji je očito definitivno otpao iz konkurencije Modrih.

Kovačević je, zanimljivo, prijavio svega dva vratara - Ivana Nevistića i Ivana Filipovića te jednog desnog beka - Morisa Valinčića. Dinamo nakon reprezentativne pauze sezonu nastavlja gostujućom kup utakmicom s imenjakom iz Predavca te domaćom ligaškom s Goricom.

O svim aktualnostima naš Maro Miljanić razgovarao je s Lukom Stojkovićem na otvaranju Dinamova fan shopa.

Dinamo je dobro otvorio sezonu u HNL-u, ali ostaje li žal za Varaždinom?

"Naravno da ostaje žal. Htjeli smo prije pauze biti na stopostotnom učinku. Dogodilo nam se to loše poluvrijeme, ostaje žal za time, svjesni smo da moramo puno toga poboljšati, a sad imamo vremena za to", rekao je Stojković koji je komentirao i Europsku ligu.

"Trenutno smo još koncentrirani na HNL, ali puni samopouzdanja idemo u Europsku ligu gdje će nas se dosta toga pitati", kratak je bio Stojković.

Puno novih igrača je u Dinamu, ali ekipa izgleda uigrano, koja je tajna?

"Novi su igrači, ali dosta nas se poznaje od prije iz reprezentacija i drugih klubova i van terena smo dobra ekipa i to ima dosta veze", otkrio je Stojković.

Bruno Petković izjavio je da je Zvonimir Boban za Stojkovića rekao da je neškolovan igrač.

"To sam čuo, ali nisam se obazirao na to, nastavio sam raditi kao i uvijek i davati sve od sebe", zaključio je Luka Stojković.