POSEBNO OKUPLJANJE /

Utakmica Portugala bit će iznimno dirljiva: Joti je odana počast, a suigrač ima poseban detalj

Portugalska nogometna reprezentacija odala je počast tragično preminulom Diogu Joti i njegovu bratu Andreu Silvi.

Reprezentacija se okupila prvi put nakon tragične smrti 28-godišnjeg nogometaša Liverpoola, koji je prije točno dva mjeseca, zajedno s bratom, izgubio život u teškoj prometnoj nesreći. Voljenom suigraču Cristiano Ronaldo i momčad odali su počast, a posebno je dirljiva bila poruka koju je u ime cijele momčadi izgovorio Ruben Neves.

Dvojac je to koji je svlačionicu dijelio u Portu, Wolvesima i, jasno, Portugalu, a izvan terena bili su veliki prijatelji. Neves je na treningu reprezentacije otkrio tetovažu na lijevoj potkoljenici koja prikazuje njega i Jotu u zagrljaju, a objavljeno je i da će baš on preuzeti Jotin broj 21 na portugalskom dresu.

Sve o reprezentativnom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Posebna ceremonija održana je u nacionalnom trening-centru u Lisabonu, a događaju je prisustvovala i Jotina obitelj te portugalski predsjednik i premijer.

Više pogledajte u videu.

3.9.2025.
20:36
Sportski.net
Kvalifikacije Za SpPortugalska Nogometna ReprezentacijaDiogo Jota
