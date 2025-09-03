Utakmica Portugala bit će iznimno dirljiva: Joti je odana počast, a suigrač ima poseban detalj

POSEBNO OKUPLJANJE /

Portugalska nogometna reprezentacija odala je počast tragično preminulom Diogu Joti i njegovu bratu Andreu Silvi.

Reprezentacija se okupila prvi put nakon tragične smrti 28-godišnjeg nogometaša Liverpoola, koji je prije točno dva mjeseca, zajedno s bratom, izgubio život u teškoj prometnoj nesreći. Voljenom suigraču Cristiano Ronaldo i momčad odali su počast, a posebno je dirljiva bila poruka koju je u ime cijele momčadi izgovorio Ruben Neves.

Dvojac je to koji je svlačionicu dijelio u Portu, Wolvesima i, jasno, Portugalu, a izvan terena bili su veliki prijatelji. Neves je na treningu reprezentacije otkrio tetovažu na lijevoj potkoljenici koja prikazuje njega i Jotu u zagrljaju, a objavljeno je i da će baš on preuzeti Jotin broj 21 na portugalskom dresu.

Posebna ceremonija održana je u nacionalnom trening-centru u Lisabonu, a događaju je prisustvovala i Jotina obitelj te portugalski predsjednik i premijer.

