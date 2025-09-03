Matej Mamić o EuroBasketu 2025: 'Finska igra zapanjujuće dobro, a Španjolci žrtvuju ovaj turnir'

OTVORENO O SVEMU /

Dobro večer dragi gledatelji i dobrodošli u novo izdanje podcasta Net.hr-a "Maksanov korner!" Danas s nama sjedi čovjek koji je ostavio veliki trag u hrvatskoj košarci, bivši reprezentativac Hrvatske i jedan od najboljih poznavatelja igre pod obručima i stručnih sukomentatora – Matej Mamić.

Podcast "Maksanov korner" možete gledati na portalu Net.hr, You Tube kanalu i platformi VOYO.

U tijeku je je 42. izdanje EuroBasketa koje se igra u Finskoj, Poljskoj, na Cipru i u Latviji, turnira koji već sada donosi dramu, iznenađenja i priče koje će se dugo prepričavati. Finska i Izrael postali su heroji iz sjene, Španjolska, Francuska i Slovenija zasad su razočarale, dok Turska, Njemačka i Srbija marširaju bez poraza. BiH je senzacionalno u utorak svladala Grčku.

Finska zvijezda Markkanen prošlog je tjedna ubacila 43 poena, najviše dosad na ovom EuroBasketu, a Italija i Poljska pokazuju da se na njih itekako mora računati.

No, najveća drama odvija se oko Srbije, reprezentacije koja je od nedodirljivog favorita preko noći postala ranjiva. Ozljeda Bogdana Bogdanovića i loša forma Vase Micića otvorili su pitanje može li Nikola Jokić sam iznijeti ovu momčad do zlata.

O svemu tome, o trendovima u europskoj košarci i onome što nas tek čeka na EuroBasketu na putu do medalja – razgovaramo danas s Matejem Mamićem.