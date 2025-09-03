Britanci napravili čudo: Izbacili Crnogorce i pomogli trećoj reprezentaciji

Košarkaška reprezentacija Velike Britanije je u srijedu u utakmici zadnjeg kola skupine B na Europskom prvenstvu u Tampereu pobijedila Crnu Goru sa 89-83 (25-26, 23-16, 20-21, 21-20).

Reprezentaciju Velike Britanije do pobjede su predvodili Myles Hesson s 27 ubačaja, sedam skokova i četiri asistencije i Akwasi Yeboah s 23 poena i pet skokova.

Najbolji strijelac Crne Gore bio je Nikola Vučević s 31 košem, 11 skokova i sedam asistencija, dok je Kyle Allman dodao 14 koševa, četiri skoka i četiri asistencije.

To je prva pobjeda Britanaca na Europskim prvenstvima od 2013. godine. Obje su reprezentacije prvenstvo završile s jednom pobjedom i četiri poraza, a u osminu finala se plasirala Švedska, koja ima jednu pobjedu i tri poraza i danas igra protiv Litve. Iz skupine B u osminu finala plasirale su se još Njemačka, Litva i Finska.

