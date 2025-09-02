Branitelj naslova na rubu ispadanja: Slovenci se spasili na krilima sjajnog Dončića

Košarkaška reprezentacija Poljske, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, izgubila je od Francuske sa 76-83 upisavši prvi poraz na Eurobasketu nakon tri pobjede.

U susretu 4. kola D skupine Francuska je u Katovicama porazila Poljsku sa 83-76 pa uoči zadnjeg kola tri reprezentacije imaju skor 3-1, Francuska, Poljska i Izrael, dok je Slovenija na 2-2.

Poljska je na poluvremenu vodila s tri razlike (44-41), no treću dionicu je izgubila sa 11-19. Francuzi su na otvaranju posljednje četvrtine pobjegli na +12 (69-57) i prednost do kraja obranili.

Francuze je do pobjede nosio sjajni Guerschon Yabusele sa 36 koševa i šest skokova, dok je Elie Okobo dodao 14 koševa i 10 asistencija. Kod Poljaka Jordan Loyd je zabio 18, Mateuzs Pontika 16, a Michal Sokolowski 15 koševa.

U preostale dvije utakmice iz ove skupine Slovenija je porazila Island sa 87-79, dok je Izrael nadigrao Belgiju sa 92-89.

Luka Dončić bio je i prvi strijelac utakmice protiv Islanda. Postigao je 26 koševa, dok je Aleksej Nikolić dodao 17 koševa. Kod Islanda istaknuo se Martin Hermansson sa 22 koša i šest asistencija.

Foto: Profimedia

Izrael je nadigrao Belgiju sa 92-89. Deni Avdija zabio je 22 za pobjednike, a Emmanuel Lecomte 15 za poražene.

U zadnjem kolu u četvrtak se sastaju Francuska - Island, Slovenija - Izrael, te Poljska - Belgija.

U derbiju kola u C skupini Italija je pobijedila Španjolsku sa 67-63 gurnuvši Španjolce u tešku poziciju.

Italija je 3:30 minuta prije kraja imala pet razlike (62-57), no Španjolska je s pet koševa u nizu Santija Aldame izjednačila, a potom i povela 63-62 nakon što je Sergio de Larrea realizirao jedno bacanje.

Marco Spissu je s linije bacanja vratio Italiju u vodstvo (64-63), a nakon promašenog suparničkog napada, realizirao je još dva bacanja za +3 (66-63) 14 sekundi prije kraja.

Španjolci su imali napad za produžetak, no izgubili su loptu, a do kraja utakmice Giampaolo Ricci je pogodio jedno bacanje za konačnih 67-63.

Italiju je do treće pobjede predvodio Mouhamet Diouf sa 14 koševa i osam skokova, dok je Ricci zabio 11 koševa. Na španjolskoj strani najefikasniji su bili Aldama sa 19 i De Larrea sa 15 koševa.

Situaciju u skupini je zakomplicirala Bosna i Hercegovina koja je svladala Grčku sa 80-77 nanijevši tako Grčkoj prvi poraz na natjecanju.

Najbolji u redovima BiH bio je Jusuf Nurkić sa 18 koševa i 10 skokova, a 18 poena dodao je i naturalizirani Amerikanac John Roberson, dok su u sastavu Grčke, koja je igrala bez lakše ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa, najefikasniji bili Kostas Sloukas sa 15 i Tyler Dorsey sa 14 ubačaja.

Foto: Profimedia

U preostalom susretu Gruzija je pobijedila Cipar sa 93-61. Najbolji kod Gruzije bili su Tornike Šengelija sa 27 koševa i Goga Bitadze sa 21 košem poenom i 13 skokova. Kod Cipra izdvojio se Darall Willis sa 19 koševa i sedam skokova.

Uoči zadnjeg kola Grčka i Italija su na 3-1, Španjolska, Gruzija i BiH imaju po dvije pobjede i dva poraza, a Cipar ima četiri poraza. U zadnjem kolu Grčka će odmjeriti snage sa Španjolskom, Gruzija igra protiv BiH, dok Italiju čeka Cipar.

