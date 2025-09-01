Njemačka je nestvarna: Ovo nitko nije napravio od Ćosićeve Jugoslavije

Njemačka reda nevjerojatne partije na Eurobasketu. Aktualni prvaci Svijeta su svladali Veliku Britaniju u četvrtom kolu sa 120-57 što je najveća pobjeda na Europskim prvenstvima još od 1969.

Te 1969. je Jugoslavija pobijedila Švedsku 115-43, čak 72 razlike što je rekord Eurobasketa. Tada su reprezentaciju Jugoslavije koja je došla do srebrne medalje predvodili Krešimir Ćosić, Radivoj Korać, Nikola Plećaš, Vinko Jelovac, Rato Tvrdić i Damir Šolman.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr.

Nijemci su danas pobijedili 63 razlike. Tristan da Silva je predvodio utakmicu s 25 poena i 5 skokova, Franz Wagner je dodao 18 poena i 10 asistencija, a Dennis Schröder 19 poena i 5 asistencija. Nijemci su ubacili 120 poena što je najviše od 1995. Njemačka je bez poraza, a u posljednjem kolu grupne faze čeka ih Finska.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić sipao hvalospjeve o Modriću: 'Već je postao motor Milana! Gvardiol? Definitivno otpao...'