Srbija bez problema dobila Češku, ali mogla bi ih brinuti nova ozljeda

Srbija je u susretu 4. kola A skupine porazila Češku s 82-60. Aleksa Avramović s 14 i Filip Petrušev s 13 koševa predvodili su pobjednički sastav. Nikola Jokić je dodao 10 koševa i šest skokova. Kod Čeha Jaromir Bohaček je zabio 12 koševa.

Srbiju bi mogla zabrinuti nova ozljeda. Naime, Vasilije Micić je dobio nezgodan udarac laktom u rebra. S bolnom grimasom je napustio parket 7 minuta prije kraja i više se nije vraćao u igru.

Pobjednički niz je nastavila i Turska koja je s 20 razlike porazila Estoniju (84-64). Alperen Sengun je predvodio Turke s 21 košem i osam skokova, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Kristian Kullamae sa 16 koševa.

Sve novosti o Eurobasketu pratite na portalu Net.hr.

Latvija je pobijedila Portugal sa 78-62. Najefikasniji kod reprezentacije Latvije bio je Kristaps Porzingis s 21 košem i devet skokova. Kod Portugala najefikasniji je bio Rafael Lisboa sa 17 poena.

Na vrhu ljestvice su Turska i Srbija s po četiri pobjede, Latvija je na skoru 2-2, Estonija i Portugal imaju po jednu pobjedu i tri poraza, a na začelju je Češka s četiri poraza.

