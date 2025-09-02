Luka Dončić ima stalnu pratnju na Eurobasketu: Mišićavi čuvar ne pušta ga iz vida

Tijekom Eurobasketa u košarci, slovenski superstar Luka Dončić privukao je pažnju ne samo igrama, već i neobičnom pratnjom. Naime, tijekom cijelog prvenstva uz njega je konstantno jedan mišićavi muškarac, njegov osobni tjelohranitelj.

Čuvar prati Luku svuda: kroz restriktivne zone u tunelu, sve do svlačionice, pored klupe na treninzima i dok daje izjave medijima. Praktično, ne napušta ga ni na trenutak.

POV: You're battling for Luka Dončić autograph 🖊



IG/bartek_kroliks pic.twitter.com/Tyv7ON64ju — Luka Updates (@LukaUpdates) August 29, 2025

Slovenija prvu fazu igra u Katovicama, a očekuje se da će ista scena pratiti Dončića i u nastavku prvenstva u Rigi.

