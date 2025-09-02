ukrao show /

Luka Dončić ima stalnu pratnju na Eurobasketu: Mišićavi čuvar ne pušta ga iz vida

Luka Dončić ima stalnu pratnju na Eurobasketu: Mišićavi čuvar ne pušta ga iz vida
Foto: Profimedia

Slovenija prvu fazu igra u Katovicama...

2.9.2025.
10:14
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tijekom Eurobasketa u košarci, slovenski superstar Luka Dončić privukao je pažnju ne samo igrama, već i neobičnom pratnjom. Naime, tijekom cijelog prvenstva uz njega je konstantno jedan mišićavi muškarac, njegov osobni tjelohranitelj.

Čuvar prati Luku svuda: kroz restriktivne zone u tunelu, sve do svlačionice, pored klupe na treninzima i dok daje izjave medijima. Praktično, ne napušta ga ni na trenutak.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr!

 

 

Slovenija prvu fazu igra u Katovicama, a očekuje se da će ista scena pratiti Dončića i u nastavku prvenstva u Rigi.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih

Luka DončićEurobasket 2025.Eurobasket 2025Slovenijačuvar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ukrao show /
Luka Dončić ima stalnu pratnju na Eurobasketu: Mišićavi čuvar ne pušta ga iz vida