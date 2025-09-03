sve zbog jokića /

‘Smrad, kompleksaš!’ Srbi napravili neviđenu hajku nakon što je Nurkić izabrao njega...

Podsjetimo, Nurkić i Jokić nekoć su dijelili svlačionicu u Denver Nuggetsima

3.9.2025.
18:29
Bosanskohercegovački reprezentativac Jusuf Nurkić izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što je u anketi za omiljenog košarkaša odabrao legendarnog Paua Gasola, ispred velikana poput Dirka Nowitzkog, Tonija Kukoča i Nikole Jokića.

Taj izbor mnogima u Srbiji nije sjeo, komentari su se brzo pretvorili u salvu uvreda.

“Kvalitetan kompleksaš”, “Jokić mu je uništio karijeru”, “Nikad neće priznati da je Srbin bolji”, samo su neki od najblažih komentara. Nažalost, pojavile su se i gnusne uvrede na vjerskoj osnovi.

 

 

 

 

Podsjetimo, Nurkić i Jokić nekoć su dijelili svlačionicu u Denver Nuggetsima, no kada je Srbin preuzeo ulogu startnog centra, Nurkić je otišao u Portland. Od tada je Jokić postao MVP i jedan od najboljih igrača NBA lige, što je očito razlog zašto mnogi Nurkićev izbor Gasola doživljavaju kao provokaciju.

