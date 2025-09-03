Tko može zaustaviti Njemačku? Pogledajte kako su razbili Fince i potvrdili predznak favorita turnira

Njemačka košarkaška reprezentacija odradila je grupnu fazu Eurobasketa u velikom stilu! U posljednjem kolu B skupine u Finskoj potpuno su nadigrali domaćina i slavili s uvjerljivih 91:61 (19:21, 17:29, 13:19, 12:22).

Da dominacija Nijemaca bude jasnija, dovoljno je reći – Finska nije vodila niti jednu sekundu utakmice. Samo je početak bio izjednačen, a nakon prvih poena Nijemci su preuzeli kontrolu i nisu je ispuštali do kraja.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr!

Najbolji igrač dvoboja bio je Franz Wagner s 23 poena, sedam skokova i tri asistencije. Odmah iza njega našao se Dennis Schroder s 16 poena, devet asistencija i sedam skokova, iako je imao i šest izgubljenih lopti. Dvocifreni su bili i Johannes Thiemann (12 poena, 7 skokova) te Tristan Da Silva (11 poena).

Kod Finaca se istaknuo Olivier Nkamhoua s double-double učinkom (16 poena, 11 skokova), dok je Lauri Markkanen ubilježio 11 poena i devet skokova uz četiri ukradene lopte.

Njemačka je grupnu fazu završila na vrhu i sada maksimalno samouvjerena putuje u Rigu, gdje ih čeka nokaut faza i novi izazovi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pred opasnom zamkom: Baturina otkrio ključ pobjede!