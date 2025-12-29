Banke od 1. siječnja nude veliku pogodnost, Hrvati reagirali: 'Jedva čekam, ali gdje je caka?'

Vijest da će od prvog siječnja 2026. godine svi klijenti hrvatskih banaka imati pravo na besplatno vođenje računa na koji primaju redovita primanja odjeknula je i na društvenim mrežama.

Objava na hrvatskom Redditu, koja detaljno pojašnjava novosti iz izmijenjenog Zakona o usporedivosti naknada, pokrenula je lavinu komentara, a podijeljena mišljenja građana možda najbolje sažima jedan od komentara: „Jedva čekam, ali gdje je caka?” Upravo to pitanje, koje spaja oduševljenje i skepticizam, provlači se kroz čitavu raspravu.

Objava, koja se poziva na službene informacije Ministarstva financija, navodi da će građani moći zatražiti tzv. "Paket besplatnih usluga". Taj paket obuhvaća sedam ključnih stavki, uključujući otvaranje i vođenje računa, korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva, polaganje i podizanje gotovine na šalteru ili bankomatu matične banke te korištenje debitne kartice.

Ušteda od 100 milijuna eura?

Ova promjena, koja proizlazi iz usklađivanja s direktivom Europske unije, mogla bi građanima, prema procjenama, donijeti uštede i do sto milijuna eura godišnje.

Reakcije na Redditu bile su trenutačne i brojne. Mnogi su korisnici izrazili otvoreno zadovoljstvo. „Hvala nebesima, PBZ naknade su mi već preko k**ca prešle tijekom godina”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Jedva čekam. Odmah idem u banku pretvorit račun u besplatni. Ovo je trebalo biti napravljeno još prije milijun godina.” Međutim, optimizam je brzo zasjenjen pitanjima i sumnjama koje su se provlačile kroz cijelu raspravu.

'Na zahtjev korisnika' – prva caka koju su korisnici uočili

Najviše pažnje privukla je činjenica da se prelazak na besplatni paket neće dogoditi automatski, već isključivo "na zahtjev korisnika", što je jedan od najpopularnijih komentara u dretvi. Korisnici strahuju da banke računaju na neinformiranost ili inertnost građana koji neće podnijeti zahtjev te će tako nastaviti plaćati usluge koje bi im mogle biti besplatne. Jedan od komentatora predviđa i praktične probleme: „Jedva čekam stajati tamo šest sati u redu jer ne može automatski to.”

Druga velika tema rasprave bila je razlika između mobilnog i internetskog bankarstva. Zakon navodi da besplatni paket uključuje „usluge internetskog ili mobilnog bankarstva prema odabiru kreditne institucije”. Upravo taj dio „prema odabiru banke” zabrinuo je korisnike. Ubrzo su se pojavila iskustva klijenata koji su već dobili obavijesti svojih banaka. „Nažalost većina banaka opet se izvlači i nude samo internet bankarstvo u tom besplatnom paketu, a ne i mobilno”, požalio se jedan korisnik.

Drugi su potvrdili da su dobili informacije kako će primjerice Erste i Zaba u besplatnom paketu nuditi samo internetsko bankarstvo putem preglednika, dok će se moderna i praktičnija mobilna aplikacija i dalje naplaćivati. Mnogi su takvu praksu ocijenili "jako bezobraznom".

Što se gubi prelaskom na besplatni račun?

Osim mobilnog bankarstva, korisnici su brzo shvatili da besplatni paket vjerojatno isključuje i druge popularne usluge. Rasprava je otkrila da će se klijenti najvjerojatnije morati odreći dopuštenog prekoračenja po računu, poznatijeg kao „minus”, kao i mogućnosti plaćanja na rate debitnom karticom. „Tko može bez toga, nema se kaj razmišljati”, zaključio je jedan od sudionika rasprave, ističući kako će ovaj paket biti idealan za one kojima račun služi samo za primanje plaće i osnovne transakcije.

Zanimljivo je da se povela i rasprava o medijskoj pokrivenosti ove važne vijesti. Dok je jedan korisnik cinično zahvalio medijima "za zakopavanje ove vijesti u moru drugih gluposti", drugi su mu se suprotstavili, tvrdeći da se o temi izvještavalo mjesecima te da su na nacionalnim televizijama emitirane poduže reportaže.

Na kraju, čini se da je zajednica na Redditu, unatoč svim sumnjama, dobro informirana i spremna iskoristiti svoje novo pravo. Iako pozdravljaju zakonske promjene, građani ostaju oprezni i svjesni da će banke vjerojatno pronaći nove načine za naplatu svojih usluga. Kako je jedan korisnik sažeto napisao, pravo pitanje je hoće li banke „svoj problem prebaciti na krajnjeg korisnika” podizanjem cijena drugih, dodatnih usluga koje nisu obuhvaćene besplatnim paketom.

