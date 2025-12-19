Velika promjena u bankama: Stiže besplatan račun, evo kako ga aktivirati

Velika promjena u bankama za manje od dva tjedna. Stiže besplatan račun i to onaj na koji svaki mjesec sjeda plaća ili mirovina.

"Kada primate plaću do sada ste morali plaćati vođenje računa banci da bi uopće mogli pristupiti plaći ili mirovinu, a sada smo osigurali da svojim primanjima možete pristupiti bez dodatnih troškova, bez plaćanja banci“ kazao je za RTL Danas glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.

Uz vođenje računa, paket će uključivati njegovo besplatno otvaranje i zatvaranje, polaganje novca, primanje uplata u Hrvatskoj i inozemstvu, korištenje debitne kartice, kao i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima. Iako je račun besplatan, građani ga neće dobiti automatski. Zahtjev za aktivaciju moraju podnijeti sami, i to osobnim dolaskom u banku.

"Automatizam nije ugovoren zato da svaki građanin samostalno odluči želi li prijeći na takav besplatni račun ili će i dalje koristiti svoj paket usluga u skladu s vlastitim afinitetima“ ističe direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.

'Klasičan problem'

Upravo je to ono što kritiziraju potrošačke udruge. "To je klasičan problem, to nam se ljudi svakodnevno žale. Kada mi bankama plaćamo onda sve može odmah, a kada nešto treba nama onda je sto problema, to je i u ovom slučaju problem. Ovdje mi bankama trebamo podnositi zahtjev, a kada mi njima plaćamo samo kliknemo i platimo“, govori predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Ne postoji rok u kojem se zahtjev mora predati, pa u bankama ne očekuju gužve. Mogućnost aktivacije ostaje trajna, pa će građani sami birati kada žele aktivirati račun s besplatnim uslugama. "Ostaje isti IBAN, odnosno oni koji su imali do sada račun na koji su primali redovito primanje mogu zatražiti da IBAN ostane isti čime se izbjegavaju sve one komplikacije koje idu najčešće uz promjene računa“ dodaje glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.

"Oni korisnici koji imaju ugovoreno prekoračenje po računu moći će i dalje nastaviti koristiti ugovoreno prekoračenje, ali naravno uvijek u skladu s poslovnim i kreditnim politikama svoje banke“ napominje Perko.

Zakon propisuje da banke u okviru besplatnog paketa moraju omogućiti jednu elektroničku uslugu – ili internet ili mobilno bankarstvo, ali ne nužno obje. "Ponovit ću da su Internet i mobilno bankarstvo jedne od najskupljih usluga i zato jer zahtijevaju značajno ulaganja kako u razvoj, tako i u održavanje ovih kanala. Zakonodavac je omogućio da banke ponude ili Internet ili mobilno bankarstvo. Moramo još napomenuti da postoji i opcija ograničenog opsega takvih usluga,“ istaknula je za RTL Danas direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.

S prvim danom 2026. dolazi besplatan račun, a s njim od 2027. i dva besplatna podizanja na bankomatima drugih banaka – bez naknade. "Svi oni koji budu imali račun s besplatnim paketom usluga za redovita primanja od 1.1.2027. godine imat će pravo i na dva besplatna podizanja novca na bankomatima drugih banaka čiji nisu klijenti“, zaključuje glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.

