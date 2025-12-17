Rok za OIB istječe za manje od tri tjedna, kazne idu do 5.500 eura: 'Slat će se opomene'

S Novom godinom zgrade postaju pravne osobe. Za manje od tri tjedna istječe rok u kojem sve zgrade u zemlji moraju imati svoj OIB. Do sada ga je dobilo njih tek nešto više od 10 posto.

Postoje i one zgrade koje još nisu niti podnijele zahtjev za njegovo izdavanje. Za njihove upravitelje Ministarstvo graditeljstva najavljuje kontrole i kazne.

"U lipnju smo pokrenuli postupak dodjele OIB-a zgradi, dobili smo odgovor da je postupak u tijeku, to još uvijek nije gotovo jer sam i danas postavila upit i rekli su mi da će biti iza Nove godine, tako da još uvijek čekamo", kazala je za RTL Danas u utorak predstavnica suvlasnika višestambene zgrade u Zagrebu Snježana Humski.

Poruka Ministarstva

OIB nije samo formalnost. Bez njega zgrada ne može normalno funkcionirati. "OIB nam je potreban za, recimo, prijavu na postupke energetske obnove zgrade, naplate pričuve, sklapanje ugovora, svu dokumentaciju koja je povezana s poslovanjem zgrade upravitelja treba nam OIB", kaže Humski.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine umiruje – važno je da zahtjev bude predan do kraja godine. Problem će imati samo oni koji to ne učine.

"Početkom sljedeće godine ćemo u koordinaciji s jedinicama lokalne samouprave i s komunalnim redarima utvrđivati zašto pojedine zgrade, odnosno zajednice suvlasnika nemaju predane zahtjeve. Komunalni redari će slati opomene i naplaćivat će se prekršajne sankcije upraviteljima koji nisu napravili ni taj prvi korak", potvrdio je za RTL Danas ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.

Kazne do 5.500 eura!

Kazne za upravitelje idu od 700 do 5.500 eura. Ova obveza proizlazi iz Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a cilj joj je učinkovitije upravljanje, naplata pričuve i komunalnih usluga, te olakšano vođenje sudskih postupaka između suvlasnika i trećih osoba.

Prema podacima Državne geodetske uprave, u Registar je do sada upisano 46 tisuća zgrada. Trenutačno se obrađuje 2.509 zahtjeva, a izdano je 4.902 OIB-a za zgrade.

"Sve zgrade koje imaju crveni kružić su predale zahtjev za dobivanje OIB-a, a zgrade gdje je kružić postao zeleni u sredini, te su zgrade u međuvremenu i dobile OIB. Zgrade koje nemaju crveni kružić, one moraju do 31.12. predati zahtjev za upis u Registar", dodaje predsjednik Udruge upravitelj Dražen Pomper.

Upravitelji koji su zaduženi za prijavu zgrada ovih dana rade u tri smjene. "Mi praktički moramo svaki stan identificirati, moramo ispraviti podate iz zemljišnih knjiga, ako su tamo krivo evidentirani, moramo svaku neevidentiranu nekretninu upisati, moramo ispraviti kvadrature, upisati njihove karakteristike i skicu pozicije stana u zgradi", kaže Pomper. Zahvaljujući OIB-u, konačno ćemo saznati i koliko zgrada u Hrvatskoj uopće postoji.