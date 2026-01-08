Pitali smo Josipa Dabru za komentar nakon nove viralne snimke: 'Mene čudi...'

"Mene čudi da ljudi ne znaju tu pjesmu", kaže nam uvodno u razgovoru bivši ministar Josip Dabro koji je ponovno privukao pažnju kada je na svom Facebook profilu objavio snimku svoje rođendanske proslave.

Na snimci rođendanske proslave 5. siječnja, vidi se kako Dabro s osmjehom na licu i čašom u ruci s tamburašima pjeva stihove pjesme "Tjeraju me, do tamnice puste".

"To je jedna od rijetkih slavonskih pjesama koja je nastala '45-te godine, a odnosi se na nekadašnji režim kada su odvodili domobrane nakon Drugog svjetskog rata. Ona je dio nematerijalne kulturne baštine i jako je lijepa. Ja sam je naučio od svog prijatelja, a tu pjesmu je njega naučio njegov pokojni djed", kaže Dabro te nastavlja:

"To je pjesma stara preko sto godina, ali je najviše potajno pjevana u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata. Ja je pjevam više od 30 godina jer pokazuje inat bilo kojem režimu koji je odvodio nedužne ljude u zatvor."

Optužnica nakon pucanja iz vatrenog oružja

Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo podiglo je protiv Dabre optužnicu nakon što su objavljene snimke da u javnosti puca iz vatrenog oružja. Tereti ga se za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Ubrzo nakon toga, Dabro je u siječnju prošle godine podnio ostavku na ministarsku funkciju. Nakon toga, određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Dabro je odbacio optužbe i poručio da nije počinio kazneno djelo.

Na pitanje, sugerira li stihovima - "tjeraju me do tamnice puste pa mi sijeku, majčice, moje kose guste" - da je u pritvor odveden kao nedužan, Dabro kaže: "Ja sam pjevao tu pjesmu i prije mog odlaska u pritvor, ali da su mi ti tekstovi dragi, da me malo vrate u to vrijeme, ali nije poruka. Tu pjesmu ja na svakoj fešti naručim i sviram."

Dabru 6. svibnja čeka ga početak suđenja na osječkom Županijskom sudu. Na pitanje, kako se osjeća uoči početka suđenja, kaže: "Vidjeli ste na snimci. Opušten, sretan i zadovoljan, nema razloga da se osjećam drugačije", zaključuje.

