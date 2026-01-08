Svi s kapama i rukavicama, ali ne i Marko Grubnić: Pogledajte kako je šeće na minusima

Proslavljeni hrvatski stilist Marko Grubnić (43) ponovno je dokazao zašto nosi titulu jednog od najbolje odjevenih muškaraca s domaće scene. Posljednjom objavom na Instagramu, objavljenom početkom siječnja 2026. godine, privukao je veliku pažnju pratitelja, pokazavši kako se nosi sa snježnim danima uz, naravno, dozu glamura.

Leopard uzorak i crveni detalji za zimsku šetnju

Na seriji fotografija, Grubnić pozira u snježnom Zagrebu, a izgleda da mu ne smetaju niti minusi koji su ovih dana 'pogodili' metropolu. No, njegova modna kombinacija, sudeći po komentarima, zvijezda je ove objave. U prvi plan stavio je dugačku bundu upečatljivog leopard uzorka koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ovaj statement komad, koji odiše luksuzom stilist je vješto upario s naizgled ležernim elementima – klasičnom bijelom majicom i poderanim trapericama svijetle boje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cijelu kombinaciju zaokružio je pomno odabranim modnim dodacima koji potvrđuju njegov status modnog znalca: crnim kožnim rukavicama, elegantnim sunčanim naočalama te gležnjačama od smeđe brušene kože. Ipak, detalj koji je posebno zapeo za oko njegovim pratiteljima je mala, jarko crvena Miu Miu torbica.

Reakcije na objavu nisu izostale, a pratitelji su ga u komentarima obasuli komplimentima. Poruke poput "TOP" i brojne pohvale potvrđuju da je njegov modni izričaj i dalje inspiracija mnogima.

Ova objava dolazi nakon izuzetno aktivne i uspješne 2025. godine za Grubnića. Prošle je godine proslavio impresivna dva desetljeća karijere u modnom svijetu, a ispunio je i svoj dječački san nakon što je posudio svoj glas u hrvatskoj verziji popularnih "Štrumfova".

