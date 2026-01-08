FREEMAIL
Vozačica u Istri sletjela s ceste i udarila u stijene: Za sve je kriva tvrtka iz Pule

Vozačica u Istri sletjela s ceste i udarila u stijene: Za sve je kriva tvrtka iz Pule
Foto: Ilustracija Hrvoje Jelavic/pixsell

Vozačica se kretala iz smjera Rijeke prema Puli, a izletjela je s ceste iako je imala propisanu zimsku opremu

8.1.2026.
11:53
Tesa Katalinić
Ilustracija Hrvoje Jelavic/pixsell
Na području Labina u srijedu se dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a sve zbog propusta jedne tvrtke.

Naime, vozačica (47) je nešto prije 7:30 sati proklizala u oštrom zavoju, a poledica ju je izbacila s ceste. Vozila je iz smjera Rijeke prema Puli, a izletjela je s ceste i udarila u stijene, iako je imala propisanu zimsku opremu. 

Policija je očevidom utvrdila da pravna osoba iz Pule nije adekvatno održavala kolnik, što je dovelo do stvaranja opasne poledice.

Prekršajni postupak

Zbog tog je propusta policija pokrenula  prekršajni postupak protiv pravne osobe i odgovorne osobe u njoj sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

"U nesreći je nastala materijalna šteta, dok je vozačica prošla bez ozljeda",  priopćili su iz PU istarske. 

