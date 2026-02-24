Preminuo influencer kojeg su nazivali 'Kralj usana': Na izgled je potrošio 150.000 dolara

Kako doznaje E! News, 34-godišnji influencer Jordan James Park preminuo je u Londonu, a smrt je utvrdila ekipa hitne pomoći koja je, poput policije, odgovorila na poziv o muškarcu "bez svijesti na Lincoln Plazi u području Canary Wharfa u Londonu".

Policija je dodala da se "njegova smrt trenutno tretira kao neobjašnjiva“ i da je istraga u tijeku, no sumnja se da je žrtva možda prije smrti podvrgnuta kozmetičkom zahvatu, čiji uzrok nije poznat.

Naime, Jordan James Park, javnosti je poznat i kao zvijezda reality showa "Botched", ali i zbog "plastičnog" izgleda.

U dobi od 19 godina započeo je svoje putovanje plastične kirurgije, a otada se podvrgnuo desetcima kozmetičkih zahvata, uključujući nekoliko operacija nosa, filere u vratu, usnama i čeljusti. Međutim, najviše pozornosti privukle su njegove usne.

Park je otvoreno govorio o tome kako je potrošio oko 150.000 dolara kako bi izgledao kao njegov uzor Kim Kardashian, a prije desetak godina u jednom je intervjuu odgovorio kako uživa u pogledima koje dobiva.

"Volim svu tu pažnju i poglede koje dobivam na ulici. Mržnju pozdravljam, ona samo znači više pažnje. I ako ništa drugo, samo me potiče da radim više", rekao je svojednovno za britanske novine The Sun.

