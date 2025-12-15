Bačić sazvao izvanrednu presicu: Otkriva najnovije detalje o Vjesniku

Konferencija za medije na temu Vjesnikova nebodera održava se u ponedjeljak u 13.30 sati u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Novinarima će se obratiti ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić, a vjeruje se da će na konferenciji većinom govoriti o nabavi i zaključima informativnih ponuda. Podsjetimo, državni tajnik u Ministarstvu Tonči Glavinić početkom prosinca kazao je za RTL Danas da su zatražili informativne ponude te da su od 34 gospodarska subjekta zaprimili njih 18.

"Dio se odnosi na strojno uklanjanje, dio na miniranje", rekao je tada Glavinić.

Osumnjičenicima produljen istražni zatvor

Podsjetimo, izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je prije desetak dana odbilo žalbu branitelja i produljilo istražni zatvor dvojici 18-godišnjaka osumnjičenih za palež Vjesnika.

Branitelji su predložili da se osumnjičenici puste na slobodu uz mjere opreza ili određivanja kućnog pritvora s nošenjem nanogice, ali sud je taj prijedlog odbio navodeći da je kaznenim djelom pričinjena velika materijalna šteta. Sud im je ranije odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.