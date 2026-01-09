FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA SREĆA /

'Dobrodošla kući, ljubavi': Supruga Marka Škugora pokazala bajkovit doček za kćerkicu Maris

'Dobrodošla kući, ljubavi': Supruga Marka Škugora pokazala bajkovit doček za kćerkicu Maris
×
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Ivana Škugor dirljivom je objavom na Instagramu otkrila kako su ona i Marko Škugor svoju novorođenu kćerkicu Maris dočekali u toplini doma

9.1.2026.
22:39
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivana Škugor, supruga našeg poznatog tenora Marka Škugora (36) i uspješna poduzetnica u wellness industriji, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu jedan od najsretnijih trenutaka svoje obitelji. Nakon rođenja trećeg djeteta, kćerkice Maris, ponosna je majka objavila dirljivu snimku dolaska prinove u njihov obiteljski dom, koji je za malenu djevojčicu bio uređen poput prizora iz bajke.

Emotivna objava prepuna ljubavi

Na fotografiji i pratećem videu, Ivana je otkrila predivno uređen i suncem okupan dom, ispunjen ružičastim balonima, raskošnim buketima cvijeća i porukama dobrodošlice za novu članicu obitelji. U kolicima mirno spava malena Maris, nesvjesna slavlja koje je pripremljeno u njezinu čast. Uz objavu, Ivana je napisala i emotivan tekst kojim je raznježila svoje pratitelje.

"Nova godina. Novi početak. Novo malo srce koje mijenja sve", započela je svoju objavu, otkrivši ime djevojčice i poseban datum njezina rođenja. "Maris. 1.1.2026. S ljubavlju većom nego ikad, s emocijama koje se ne daju opisati riječima, sretni, zahvalni i spremni za novo poglavlje. Dobrodošla kući, ljubavi", poručila je Ivana. Riječi prepune sreće savršeno su dočarale neizmjernu radost koja je zavladala u domu obitelji Škugor, a prizori uređenog doma s pogledom na more dodatno su naglasili idiličnu atmosferu.

Savršen početak godine

Malena Maris stigla je na svijet kao najljepši dar točno na Novu godinu, čime je početak 2026. godine za ovu obitelj postao uistinu nezaboravan. Ona je prvo žensko pojačanje u obitelji, a kod kuće su je s velikim nestrpljenjem dočekala dva starija brata, Andrija (11) i Petar (8). Poznato je da je ponosni otac Marko bio prisutan na porodu te da je svojoj novorođenoj kćeri čak i zapjevao u rađaonici.

Ispod objave su se zaredale brojne čestitke prijatelja i pratitelja koji su obitelji poželjeli sve najljepše. Komentari poput "Čestitam od srca" i "Dica blagoslov najveći, dobrodošla Maris" samo su neki od stotina izraza podrške i sreće upućenih sretnim roditeljima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Crveni meteoalarm zbog ledene kiše: Što čeka vozače na cestama?

Marko škugorKćerRođenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA SREĆA /
'Dobrodošla kući, ljubavi': Supruga Marka Škugora pokazala bajkovit doček za kćerkicu Maris