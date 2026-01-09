'Dobrodošla kući, ljubavi': Supruga Marka Škugora pokazala bajkovit doček za kćerkicu Maris

Ivana Škugor, supruga našeg poznatog tenora Marka Škugora (36) i uspješna poduzetnica u wellness industriji, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu jedan od najsretnijih trenutaka svoje obitelji. Nakon rođenja trećeg djeteta, kćerkice Maris, ponosna je majka objavila dirljivu snimku dolaska prinove u njihov obiteljski dom, koji je za malenu djevojčicu bio uređen poput prizora iz bajke.

Emotivna objava prepuna ljubavi

Na fotografiji i pratećem videu, Ivana je otkrila predivno uređen i suncem okupan dom, ispunjen ružičastim balonima, raskošnim buketima cvijeća i porukama dobrodošlice za novu članicu obitelji. U kolicima mirno spava malena Maris, nesvjesna slavlja koje je pripremljeno u njezinu čast. Uz objavu, Ivana je napisala i emotivan tekst kojim je raznježila svoje pratitelje.

"Nova godina. Novi početak. Novo malo srce koje mijenja sve", započela je svoju objavu, otkrivši ime djevojčice i poseban datum njezina rođenja. "Maris. 1.1.2026. S ljubavlju većom nego ikad, s emocijama koje se ne daju opisati riječima, sretni, zahvalni i spremni za novo poglavlje. Dobrodošla kući, ljubavi", poručila je Ivana. Riječi prepune sreće savršeno su dočarale neizmjernu radost koja je zavladala u domu obitelji Škugor, a prizori uređenog doma s pogledom na more dodatno su naglasili idiličnu atmosferu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Savršen početak godine

Malena Maris stigla je na svijet kao najljepši dar točno na Novu godinu, čime je početak 2026. godine za ovu obitelj postao uistinu nezaboravan. Ona je prvo žensko pojačanje u obitelji, a kod kuće su je s velikim nestrpljenjem dočekala dva starija brata, Andrija (11) i Petar (8). Poznato je da je ponosni otac Marko bio prisutan na porodu te da je svojoj novorođenoj kćeri čak i zapjevao u rađaonici.

Ispod objave su se zaredale brojne čestitke prijatelja i pratitelja koji su obitelji poželjeli sve najljepše. Komentari poput "Čestitam od srca" i "Dica blagoslov najveći, dobrodošla Maris" samo su neki od stotina izraza podrške i sreće upućenih sretnim roditeljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Crveni meteoalarm zbog ledene kiše: Što čeka vozače na cestama?