Nikad ne reci nikad! Zreli, sretni i zaljubljeni: Slavni koji su ljubav pronašli kasnije u životu

Životi ovih slavnih osoba najbolji su dokaz da romansa može zakucati na vrata i u zrelijim godinama. Mnogi su već imali iza sebe brakove, razočaranja i velike ljubavi, no prava povezanost i iskrena sreća pojavili su se tek nakon pedesete. Od holivudskih legendi do glazbenih ikona, ovi parovi pokazuju da strast, romantika i zajednički trenuci nisu rezervirani samo za mlade – ljubav cvjeta kad je najmanje očekujemo.

U našoj fotogaleriji donosimo priče Georgea Clooneya, Piercea Brosnana, Salme Hayek i još mnogih, zajedno s detaljima gdje su se upoznali i kako su njihovi odnosi procvjetali u zrelijim godinama.